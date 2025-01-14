中評關注：台中成為罷免藍委主戰場 兩原因

台中藍委廖偉翔（前排左起）、楊瓊瓔、江啟臣、黃健豪共同考察台中交通建設。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召改選“立院正副院長”及罷免41席區域藍委後，全台各地罷免連署動起來。台中市方面早在之前就已有團體運作罷免，台中6席藍委有3人先被點名，日前更“加碼”，6席藍委都成為目標。國民黨籍台中市長盧秀燕可能角逐2028大選，台中藍委的罷免結果，將間接挑戰盧秀燕的政治實力。另外，“立法院副院長”江啟臣是台中市長熱門人選，罷免投票形同提前練兵。



罷免藍委行動全台開花，台中市6席藍委都被鎖定，一開始先是針對第四、五、六選區廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，到擴大至第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔，日前連第八選區、“立法院副院長”江啟臣也被列入。罷免團體每周末都在人潮聚集處號召連署，上周末親綠網紅四叉貓、八炯、閩南狼、醫師杜承哲、阿楚、女神下午茶等人更到台中聲援，台中市成為罷免藍委的主要戰場之一。



台中在這波罷免潮被格外關注，有兩個原因，首先是罷免行動間接挑戰“中霸天”盧秀燕的政治實力；其次是，“立法院副院長”江啟臣同時是台中區域“立委”，又是2026市長的熱門人選，罷免投票形同提前練兵，將是台中市長選戰的觀測指標。



台中市作為全台人口第二大都市，又是中台灣唯一“直轄市”，領銜中部8縣市資源，盧秀燕在2022年高票連任市長後，穩坐“中霸天”地位，2024大選更強力助選，並與台灣民眾黨在野陣營合作之下，8席區域“立委”中，藍營大舉拿下6席，盧秀燕問鼎2028大選的氣勢也隨之上揚。

