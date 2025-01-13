趙天麟復出目標議長？陳其邁：空穴來風

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 資料照） 中評社高雄1月13日電（記者 蔣繼平）有媒體爆料湧言會要角、前綠委趙天麟可能復出參選高雄市議員、再拚高雄議會議長。因可能牽動綠營市長初選布局，引起地方熱議。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪表示，這個是空穴來風，沒聽說趙有準備另一場公職選舉，趙正在沉潛，希望外界給趙更多空間與時間。媒體追問“正國會”、湧言會似有結盟情況，陳其邁則回答不清楚，要媒體直接去問該派系。



趙天麟2023年因為捲入桃色風波，毅然退出“立委”選舉，也中斷高雄市長之路。據悉，趙天麟有意參選市議員，以搶議長作為重回政壇跳版，引發外界議論。



陳其邁13日下午出席市政行程受訪時表示，這個是空穴來風，至少他並沒有聽到說趙委員有準備另一場的公職的選舉，他比較清楚的是趙剛跑完100公里的馬拉松，趙現在沉潛當中，也希望大家能夠給趙更多的這個空間與時間。



媒體追問對於湧言會與“正國會”的林岱樺有結盟的狀況，陳其邁則說“我既不是湧言會，也不是“正國會”，這個就派系的問題，各位可以去詢問他們所屬的派系，這個我不清楚，謝謝。”



陳其邁明年任期屆滿，民進黨高雄市長初選五槍一，“正國會”綠委林岱樺，新系的綠委賴瑞隆、許智傑，親新系的邱議瑩，還有菊系前“勞動部長”許銘春等人均表態爭取。