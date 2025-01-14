中評鏡頭：大溪陵寢見證蔣經國、蔣方良情深

蔣經國陵寢旁放有蔣方良骨灰盒，兩人長眠相伴於大溪陵寢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月14日電（記者 盧誠輝）1月13日是蔣經國逝世紀念日，儘管蔣過世至今已37年，但每年到了這天，仍有許多緬懷蔣的政治要角到此獻花致敬。蔣經國陵寢旁邊，則擺放著夫人蔣方良的骨灰盒，兩人生死相隔近17年後，最終長眠相伴於此，桃園大溪頭寮陵寢也見證了兩人鶼鰈情深的愛情故事。



大溪陵寢土地原為板橋林家所有，1962年捐給政府，由榮民工程處蓋成頭寮賓館，作為蔣家休閒之用。後改為“總統府”檔案室，存放“總統府”部份重要文件及檔案資料，並收藏蔣氏家族重要文卷與家譜。直到1988年1月13日蔣經國逝世後，便將蔣得遺體安厝於此，並更名為大溪陵寢。原籍俄羅斯的蔣方良，享壽90歲，在2004年12月15日病逝，遺體火化後與蔣經國相伴長眠於大溪陵寢。



大溪陵寢背依草嶺山，前臨大漢溪，為仿四合院形式的鋼筋水泥平房建築，採紅瓦黑牆。正廳擺放蔣經國靈襯及蔣方良骨灰盒，左側房間原為蔣方良房間，大廳右側則為勳章、獎章陳列室。門廳左側設為“蔣經國先生紀念室”。桃園縣政府在2006年結合蔣公行館、角板山行館、慈湖陵寢、大溪陵寢、慈湖紀念雕塑公園為“兩蔣文化園區”。目前仍有後備指揮部桃園管理組、陸軍儀隊與憲兵排官兵等單位進駐於此。