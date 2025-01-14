中評鏡頭：屏東燈節迎蛇年　打造梅杜莎宮殿

2025屏東燈節正式點燈，高12米的主燈“梅杜莎的宮殿”佇立水池上，很有神祕感。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東1月14日電（記者 蔣繼平）春節將近，2025屏東燈節11日已正式點燈，將持續到2月16日。屏東縣這次共有四大燈區，其中“縣民公園”燈區，配合蛇年，以希臘神話蛇髮女妖梅杜莎為題來打造奇幻國度，高12米的主燈“梅杜莎的宮殿”佇立在三層水池上，配合周圍的水景與水霧效果，營造出神秘感，不少民眾已前往賞燈。



蛇年即將到來，縣民公園燈區以“梅杜莎的奇幻國度”為主題，打造16座充滿神秘與奇幻的燈光世界，主燈“梅杜莎的宮殿”佇立在三層水池上，黃色的圓形宮殿外圍由六隻巨蛇環繞並守護著，在亮燈期間，每30分鐘則有一場130秒的燈光展演。園區內還有大型藝術燈飾作品“心田綠洲”、“魔法光陣”、“蛇王的夢境”等。



屏東縣民公園全區坐落於屏東市區南郊，前身為屏東糖廠及屏東紙漿廠，經過屏東縣政府5年的精心打造下轉型成生態公園，並於2021年正式對外開放，面積約20公頃，為屏東市境內占地最廣的公園，園區有紙漿廠的古蹟、趣味的特色遊戲場、糖業年輪水景、大樹廣場以及大草原等休憩空間，逛一圈需2小時。



屏東縣政府今年打造“縣民公園”、“萬年溪”、“勝利星村”及“客家燈區”等四大燈區，共展示超過50組燈飾，活動將一路點燈至2月16日。四大燈區展現屏東多元的文化風貌與光影藝術，屏東縣長周春米歡迎全台民眾到訪屏東賞燈，細細品味屏東的美好。