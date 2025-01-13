洪秀柱：賴清德以鬥為風格 想念蔣經國溫暖

洪秀柱臉書發文懷念蔣經國。（取自 洪秀柱臉書） 中評社台北1月13日電／今天是蔣經國逝世37週年，前中國國民黨主席洪秀柱在臉書發文指出，蔣經國秉持親民愛民的態度，重視社會正義，處處為民設想，讓人民感受到溫暖與希望。但同為“總統”的賴清德以“鬥”為本的執政風格，不僅無法凝聚社會，反而讓人民感到失望與寒心。這樣的對比，更讓人懷念蔣經國的務實與親民。



洪秀柱臉書全文：



緬懷經國先生：自立自強、親民愛民的典範



今天是經國先生逝世37周年，我心中充滿緬懷之情。雖然未曾與他謀面，也未如其他黨內人士受到他的重視與栽培，但我對經國先生的敬佩始終不減。他以自立自強的精神，帶領台灣奠定堅實的基礎，無論是基礎建設、經濟發展，還是推動解嚴與兩岸探親，都展現了高瞻遠矚的領袖風範。



經國先生秉持親民愛民的態度，他重視社會正義，處處為民設想，讓人民感受到溫暖與希望。他的作為提醒我們，政治不僅是一份職業，更是一項神聖的使命，必須全心全意為人民服務。



去年今日，民進黨主席賴清德當選“總統”。同為“總統”，他以“鬥”為本的執政風格，不僅無法凝聚社會，反而讓人民感到失望與寒心。這樣的對比，更讓人懷念經國先生的務實與親民。



不少人問，國民黨內是否還能出現“下一個蔣經國”。這是一個困難的問題，雖然許多人希望學習經國先生，但還未達到他的高度。經國先生的成功來自於真正傾聽民心、解決問題，這正是我們每一位從政者需要努力的方向。



緬懷經國先生，不只是對一位偉人表達敬意，更是提醒我們如何將他的精神代代相傳。尤其是讓年輕世代了解，今日台灣的民主與繁榮，源於前人一步步的努力與付出。唯有將經國先生的理念化為實際行動，國民黨才能繼續與人民同行，邁向更光明的未來。