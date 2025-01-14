北市雙吳遭鎖定罷免　徐巧芯諷老柯幫倒忙

藍委徐巧芯。（中評社 資料照) 中評社台北1月14日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊罷免41名區域藍委，藍營也打算反制，目前鎖定罷免民進黨籍“立委”吳思瑤與吳沛憶，連署意向書第一階段搜集已達8成。中國國民黨籍“立委”徐巧芯表示，雙吳是“非戰之罪”，只因柯建銘亂講話，讓人覺得民進黨輸不起。不過，賴清德子弟兵、綠委林俊憲13日仍主張，公民團體若完成2階段連署，民進黨就該全體介入。



根據《中時新聞網》報導，針對林俊憲說法，徐巧芯直批“沒guts”，沒想到他這麼沒肩膀，要支持柯建銘的大罷免，不是從頭開始就該支持？還在等先看人家第二階段有沒有成功，要成功了民進黨才過去幫忙，沒成功就不干我的事，“沒肩膀的能當台南市長嗎？”



林俊憲日前喊話，罷免行動確實應該遍地開花，他昨日重申，第二階段連署完成，“罷免成案”進入罷免最後投票，民進黨沒辦法迴避，就應該全力投入。他說，目前藍白惡搞，第一、二階段通過不是問題，之後正式進入罷免投票才是決戰點，民進黨才應該在這個階段全力投入。



不過，台中市包括“立法院副院長”江啟臣在內的6位藍營“立委”全部被鎖定，台中市長盧秀燕13日出席活動被問此事僅說，“上班時間不談選舉、不談政黨，不談這些政治的事情”，未多回應。



藍委顏寬恒則說，罷免是公民的權利，予以尊重。但民進黨讓罷免遍地開花的意圖如司馬昭之心，眾人皆知，只是為了讓民進黨席次過半，穩固賴清德執政，甚至利用很多取得政府補助的社團進行罷免的遊說、宣傳，痛批是“動用政府資源，謀民進黨一己之私”。



針對全台進入“大罷免時代”，朱立倫昨日受訪表示，還是希望台灣要和、要團結，而不是要鬥，呼籲所有朋友們包括民進黨朋友們，台灣禁不起一再的這樣鬥。朱立倫更喊話民進黨主席賴清德，大家一起放下仇恨，彼此合作，讓台灣能夠更團結。