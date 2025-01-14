志願役退伍潮　栗正傑：台戰力恐剩不到1成

台陸軍退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北1月14日電／台軍方人力吃緊，根據“立法院”預算中心指出，志願役人數去年6月底更是降到15萬人，為2018年後新低。而根據2025年度“國防”預算書，2025年減少的“預算員額”中，全都是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵，甚至選擇賠錢提前退伍的軍士過去4年增幅已達4倍之多。台退役少將栗正傑強調，退輔工作一定要做好，要幫服役弟兄考慮到日後生涯規劃，否則基層也會覺醒。一旦有很多中高階專長的志願役退伍，戰力可能剩不到一成。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑13日在《林嘉源辣晚報》節目表示，如果照這個速度來退伍，會非常可怕，不要看就一個數字，它背後所代表的意義是什麼？因為這些志願役大部分都是中高階的專長。舉個最簡單的例子，一輛戰車裡面4個成員，駕駛要不要中高階專長？他開那個戰車，要一年以上的訓練。



栗正傑質疑，如果駕駛退伍了，剩下砲手，這輛戰車開不動，這輛戰車還有4分之3的戰力嗎？幾乎是一成的戰力都沒有！還有砲兵，他的計算手等等，都是要中高階專長，不然砲就打不準了、打歪了。再來像飛彈的雷達操作手、雷達監視兵，像海巡，為什麼雷達人員不足？



栗正傑強調，這些都是中高階專長，如果沒能培養好的話，就沒辦法發揮後續的整體戰力。而人數會突然退這個多志願役戰力，有兩個原因，第一個當然是兩岸現在兵凶戰危，很多家長，或家裡面的太太，不願意先生在軍中，怕萬一一打起仗來的話怎麼辦？



栗正傑指出，第二個是，要考慮到他退伍以後的生涯規劃，退伍以後他能做什麼？現在軍隊這些基層幹部，慢慢覺醒了。以前可能一腔熱血或臨時找不到工作，就到軍中服役。現在發現退伍以後的生涯，只能去當保險員、推銷員，只能送外賣？那日後人生怎麼辦？



栗正傑說道，退輔的工作一定要預先做好。但很諷刺地，國家有一個“退輔會”，專門照顧退伍軍人的，試問“退輔會”，做了多少退輔軍人的工作？