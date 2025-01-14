綠要換掉韓國瑜　網路民調：4成6不同意

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北1月14日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前公開號召改選“立院”正副院長韓國瑜及江啟臣，與罷免中國國民黨籍41席區域“立委”。根據最新一份高達7萬多人參與的網路投票民調顯示，有多達46.5%的人表示不同意“立法院長”改選，為同意人數（24.6%）的近1倍。



《Yahoo新聞》10日起以“你想罷免你所在的區域立委嗎？”為題發起網路投票，本次投票共有“你想罷免你所在的區域立委嗎？”和“你是否同意立法院改選立法院正副院長？”2題，統計時間為10日至14日，截至13日晚上10點，已有高達7.2萬人參與投票。



在“你是否同意立法院改選立法院正副院長？”方面，46.5%的人表示不同意，其中37.8%的人完全不同意，8.7%不太同意；同意者有24.6%，其中非常同意16.5%，還算同意8.1%，另有28.9%的人表示不知道/沒意見。



另外，在“你想罷免你所在的區域立委嗎？”中，40.7%的人不想罷免，其中完全不想罷免有31.3%、不太想罷免9.4%；想罷免的人有26.6%，其中非常想罷免18.6%，有點想罷免8.0%；另外，有高達32.7的人表示不知道/沒意見。