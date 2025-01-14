民眾黨參與罷綠委？黃國昌：等賴清德說清楚

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）藍綠近日開啟運作罷免“立委”行動，綠營民間團體近日在全台連署，而藍營也在台灣民眾黨聲援前主席柯文哲“111釘孤枝”集會現場連署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶第一階段門檻8成以上的份數。民眾黨代理主席黃國昌14日仍未表態白營是否參戰。他僅表示，還在等賴清德說清楚對於罷免的態度，盼民進黨重新思考。



黃國昌日前曾表達，種什麼因、得什麼果，民進黨要霸凌在野黨，該採取的行動，我們都會採取。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“預算灌水到不行，民眾黨不砍不行”記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿出席。



黃國昌表示，罷免制度的意旨是要淘汰不適任的民意代表，不是給政黨拿來政治鬥爭用，希望民進黨可以把罷免制度的意旨重新思考一次。



黃國昌說，現在民進黨的態度讓他搞不清楚到底是誰說話算話，柯建銘一開始說要搞全面大罷免，但賴清德說沒這回事，但其子弟兵林俊憲又說通過門檻後全力投入，他要請民進黨內部協調好統一發言，到底要做什麼說清楚講明白，不要玩兩手策略。



黃國昌強調，他還在等待賴清德說清楚講明白，接下來是不是要搞大罷免繼續分裂、撕裂台灣社會，造成政治動盪與衝突，這是賴清德要的嗎？否則民進黨一人一把號各吹各的調，他真的沒辦法回應。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前掀起“罷免41席區域藍委”，親綠民間團體開始在全台積極連署成案。民進黨籍“立委”、賴清德子弟兵林俊憲日前主張，應在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入，罷免行動應遍地開花。中國國民黨也沒坐以待斃，曾到“111釘孤枝”集會周邊擺攤連署罷免，分別募得罷免綠委吳思瑤的有2153份、吳沛憶的有1968份，是第一階段門檻的80%、84%。