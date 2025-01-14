黃國昌若選黨主席　蔡壁如：溝通好就支持

蔡壁如。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北1月14日電／台灣民眾黨13日公告，將於2月15日補選黨主席，積極備戰的前“立委”蔡壁如14日強調，目前黨內要尋求團結氛圍，大家要坐下來談，最好是能夠團結出一個人。若代理主席黃國昌宣布參選黨主席，蔡表示，“溝通好了，我就全力支持他”，自己就不會參選，她講過的話一直都沒有變。



蔡壁如今上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於黨主席補選會登記嗎？她說，目前黨內要尋求團結氛圍，如果黨內有人願意出來承擔，她應該要極力支持，19日中央委員選舉，她已經登記了，黨主席這件事情還早，大家要坐下來談，最好是能夠團結出一個人，向社會展現民眾黨是團結的。



主持人王淺秋問，所以不是非選不可？蔡壁如回應，“我沒有非選不可啊”，大家之前以為她辭了台中市府顧問就是要選黨主席，其實沒有，她辭職的理由雖然有點隨性，但其實真的不是為了選黨主席做考量，是不想讓台中市長盧秀燕覺得很麻煩。



王淺秋再問，發訊息找黃國昌談一談未來黨內發展，目前可能很忙，還沒有時間，未讀未回？蔡壁如表示，對，目前還是跟各個領袖談一談，她還是全台走透透，不一定是中央黨部。



蔡也透露，那天在111活動現場，碰到秘書長周榆修，請周榆修看有沒有時間留30分給她，各部分她都願意去做溝通，最重要是討論2026民眾黨到底要怎麼存活下來，這對她來講比較重要，周榆修跟她說好，但因為大家可能都很忙，自己還是可以拜會其他大老、領袖。



王淺秋追問，若黃國昌確認宣布參選黨主席，蔡壁如跟黃溝通好了，就會全力支持黃？就不會參選？蔡壁如表示，“溝通好了，我就全力支持他”，自己就不會參選，她講過的話一直都沒有變。