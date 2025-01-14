曾喊“天上掉下的禮物”　前綠委鄭余鎮病逝

前綠委鄭余鎮。（照:鄭余鎮臉書） 中評社台北1月14日電／前民進黨籍“立委”鄭余鎮7日凌晨4點於台大醫院，心臟病發逝世，享壽79歲，而好友梅峯13日在臉書證實死訊。據瞭解，鄭余鎮告別式將於25日舉行。



鄭余鎮曾當選新莊市第一屆市長，之後於1983年當選“立法委員”，並且於1986年、1989年連任。



鄭余鎮為1980年代黨外運動陣營的大將，父親鄭建邦為聯合派大老、黨外運動人士。民主進步黨於1986年成立後，鄭入黨，曾經出任中央黨部社會運動部主任、中央黨部選舉對策委員會委員、台北縣黨部第一屆主任委員。



鄭余鎮於1995年、1998年角逐台北縣“立法委員”都落選；2001年，以“鎮國元帥”之名，近7萬票的高票當選台北縣第二選舉區“立法委員”。



鄭余鎮重返“立法院”之後不久，就跟前藝人、時任“國會”辦公室總召王筱嬋發生婚外情事件，鄭稱為“天上掉下來的禮物”，而且兩人還跑到美國登記結婚。而鄭余鎮2004年、2012年“立委”選舉均敗北，隨後淡出政壇。



梅峯在臉書寫下“鄭余鎮委員安息”並回憶起過往的相處時光，他發文透露，鄭余鎮近年來身體狀況亮紅燈，更進了加護病房，這一兩年因為鄭余鎮身體違和，他也曾到台南看過鄭余鎮，總覺得鄭余鎮“運氣特好，幾次危機都能安然渡過，也總仍是雄心勃勃，想要為社會繼續做事，政治沒法做，就做公益。”



梅峯感嘆“這次老天大概覺得鄭余鎮還是需要休息了！”回顧鄭余鎮的一生，鄭余鎮出身台北縣（現為新北市）新莊的政治世家，父親鄭建邦是新莊聯合派大老。鄭余鎮曾任首屆新莊市長，又在1983年當選“立法委員”，並且於1996年、1989年連任。2001年甚至以“鎮國元帥”封號，7萬高票當選台北縣第二選舉區“立委”。