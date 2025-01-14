綠要再駁憲訴法？黃國昌：講一堆空話

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）“行政院”對《“憲法”訴訟法》提出覆議，遭“立法院”否決。“行政院”發言人李慧芝昨天表示，“行政院”審慎評估下一步作為。台灣民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌14日表示，“行政院”發言人講一堆話空洞到不行，專業廢話訓練不過如此。



黃國昌說，李慧芝針對憲訴法覆議失敗的發言內容非常空洞，“行政院”下一步要做什麼，沒人聽得懂，講了一堆全是空話，一個“行政院”發言人發言可以空洞到，他不知道該如何回應，什麼廣泛收集社會各界意見、“行政院”最後會提出最妥適的辦法，讓他想到以前專業廢話訓練不過就是這樣子。



“立法院”會去年12月20日三讀修正通過“憲法”訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，“總統”應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官人數不得低於9人。



“行政院”2日向“立法院”提出覆議，但在藍白聯手表決下失敗，李慧芝昨天表示，“行政院”已於13日下午4時35分許，收到“立法院”函知有關“憲法”訴訟法移請“立院”覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，“行政院”刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照“憲法”所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。



對於憲訴法覆議失敗，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘13日曾表達，未來一定要暫時處分再提出“釋憲”。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“預算灌水到不行，民眾黨不砍不行”記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿出席。