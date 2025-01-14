黃國昌宣布選黨主席：壯大台灣第三勢力

黃國昌14日上午宣布參選民眾黨主席補選。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲1日請辭後，民眾黨13日公告黨主席補選於2月15日舉行線上投票。民眾黨代理主席黃國昌14日上午在臉書發文，以緊扣柯文哲的方式宣布，“經過審慎思考，決定投入民眾黨主席補選。”，他強調參選的目的是“壯大台灣第三勢力 團結民眾堅定前行”，“在台灣民主法治遭受重創的時刻，我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利。”



黃國昌在14日上午接受媒體訪問時，僅表達“將在適當的時機宣布”，沒想到在記者會結束後，選擇在上午10點6分PO文參選，讓媒體一陣驚訝。



柯文哲因京華城等案遭羈押禁見，於1月1日辭去黨主席，並推薦由“立法院”黨團總召黃國昌代理黨主席。



黃國昌臉書全文如下：



“壯大台灣第三勢力 團結民眾堅定前行”



經過審慎的思考，我決定投入台灣民眾黨黨主席的補選。



“台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅”。這是我與柯文哲一直以來共同的信念，對此，我們堅定不移。



自2023年11月16日，我與柯文哲同台宣布加入民眾黨後，我有機會與阿北數度深入討論台灣民主的進程與未來的挑戰，也因此越發堅決相信這條道路所指引的方向。



如今，因為當權者感受到威脅而運用黨、檢、媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張膽地在法庭上要脅柯文哲辭去黨主席一職，顯然是以消滅“台灣民眾黨”這個初扎根於台灣土地的進步力量為最大目的。即便柯文哲心中最關心的，並不是自己未來的命運、而是民眾黨與台灣的發展，但是，在面對這樣的挑戰時，柯文哲也不得不暫時卸下這個他親手培育出來的、無比疼惜的政黨，用一個人的身體與意志，獨自對抗正在形成的新黨國機器。在台灣民主法治遭受重創的時刻，我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利。



台灣民眾黨是一個很年輕的政黨，但它所乘載著的是這塊土地上的人民在歷史長河中，一代又一代、永不停歇追求公平正義的信念。這個信念的存續，才是今天台灣能夠昂首闊步所不可不具備的條件。



在前一次與柯文哲對談至夜深的討論中，他對自己的案情一字未提，心心念念的都是台灣民眾黨的未來。阿北多次叮囑：“台灣民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續”。柯文哲將這樣的信念貫徹在他的行動中，透過民眾黨的成長，從無到有地為台灣民主立下關鍵的里程碑。現在，這些責任，就輪到我們民眾黨的同志們一起扛下。



在柯文哲因外力逼迫而餘下的黨主席任期內，我認為，這個政黨需要做到三件事：