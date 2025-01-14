輝達海外總部評估台中？盧秀燕笑而不答

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計15日前後抵台，17日出席台灣輝達的尾牙宴，並外傳將走訪台中市評估設置海外總部的地點。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天被問到是否有與黃仁勳接觸？她笑而不語，直接步入市政廳主持市政會議。副市長鄭照新則透過文字向媒體表示，台中是輝達總部首選，市府也將持續聯繫接洽，積極爭取輝達來台中投資。



輝達擬在台灣設立海外總部，各縣市積極招手，外傳輝達執行長黃仁勳將在17日抵台出席輝達台灣分公司的尾牙宴，還會前往台中“看一看”，預料就是要去勘查中部企業總部場址。



針對輝達可能到台中設立海外總部，盧秀燕14日上午主持市政會議前，被媒體問到是否有與黃仁勳接觸？會親自接待黃仁勳嗎？盧秀燕僅笑而不語，向媒體揮揮手，即走進市政廳開會。



台中市副市長鄭照新透過書面回應表示，台中市府持續與輝達保持聯繫，自去年7月市府訪美行程時，已由副市長黃國榮親自赴輝達公司總部進行簡報，積極讓輝達認識台中投資環境，提供包含台中市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業需求所需資源，尤其近年國際科技大廠皆紛紛選擇台中，如台積電及美光，顯示投資台中就是最好證明。



鄭照新指出，目前台中已擁有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，將會是輝達總部的首選，未來市府也將與公司持續聯繫接洽，積極爭取來台中投資。