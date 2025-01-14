蔡壁如點名黃國昌主帥親征戰新竹市　鼓舞士氣

蔡壁如。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北1月14日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押，新竹市長高虹安也涉貪，一審判刑7年4個月已停職，民眾黨本命區新竹市長未來誰來接棒受矚目。民眾黨前“立委”蔡壁如14日表示，2026選戰，新竹可能是最佳根據地；如果黃國昌當黨主席，主帥親征，也是帶起一股選戰趨勢，鼓舞整黨士氣，還是支持鼓勵他去選新竹市。



蔡壁如今上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於藍白合作議題，蔡壁如說，對於2026選戰，民眾黨地方組織相對薄弱，如果在地方上面，台北、新北之外，其他地方可能就需要合作，不只是跟國民黨，跟其他黨派，無黨籍也是一樣，之前她有提出來，需要選擇1到2、3個根據地，當時她說新竹可能是最佳根據地。



王淺秋表示，先前對於新竹市長選戰，黃國昌表示前主席柯文哲叫他去哪就去哪，新竹不會排除，但如果黃國昌當黨主席？蔡壁如表示，“當黨主席，我覺得如果主帥親征，也是帶起一股選戰趨勢，我還是支持鼓勵他去選新竹市”。



她表示，2022年柯文哲還是台北市長，根本忙到沒辦法管黨務，才會找她來當選戰小組召集人，如果當黨主席，主帥出來有其代表性，鼓舞整黨士氣，選務部分就要有很強團隊，幫忙協助全台選戰。



對於館長111說救柯文哲衹有藍白合，蔡壁如講互相協助，媒體認為跟盧秀燕切割？蔡強調，前年她在台中選舉跟盧秀燕合作的很好，政黨有政黨主體性，民眾黨有自己主體性，才會在2024大選，黨內有2條路線之爭，這沒有關係，說穿了已經過去了，要往前看。



蔡壁如說，2024她在台中跟國民黨當然比較密切合作，合作其實是互相，不是全部來幫她，例如國民黨拜託她去哪裡站台，能夠幫忙的都願意幫忙，也是相對的，她去一回，國民黨也會來她選區幫忙。



蔡壁如表示，盧秀燕說“壁如我們是互相合作關係”，2024大選時後來藍白合破局，等到喊“總統”票、政黨票，“我喊我的”，彼此還是和諧合作，也有自己主體性，過程需要經過很綿密的溝通協調，不是喊一句話合作還是合併，最後人家覺得民眾黨比較小，國民黨把民眾黨吃去，應和諧的合作，政黨競爭又合作。



至於“立委”任期有“2年條款”是否須變革，蔡壁如說，這個有點兩難，之前協議已經簽白紙黑字出來，這件事情她有思考過，自己的話會怎麼做，“我這個人，承諾重於一切”，白紙黑字寫下來，當時什麼時空背景寫下，沒有實現承諾的話，“後面8個準備了2年要上來接，不要小看這些破壞力。”



但她也認為，目前黨要有即戰力，後面8個大家覺得上來是否需要適應時間，又過了半年、1年，民眾黨8席慢慢在“立法院”沒聲音，這是很兩難，她常常想如果是自己會怎麼做、如果是黃國昌會怎麼做，如果他自己撕毀協議，他要怎麼去說，民眾也睜大眼睛看，這都很困難。