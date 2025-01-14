館長提藍白合救柯　黃國昌：政黨輪替清髒東西

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨11日舉辦“111釘孤枝”集會活動，聲援目前遭羈押的前主席柯文哲。長期挺柯的網紅“館長”陳之漢到場力挺，事後在12日強調，要救柯文哲一定要藍白合，讓政黨輪替。民眾黨代理主席黃國昌14日回應時，並未表態藍白合，他表示，館長要表達的是民進黨執政太久，自家人的爛事全被護航，衹有政黨輪替，才能把這些髒東西全部挖乾淨。



館長12日在直播節目上表達，國民黨沒有年輕族群支持，“網路又做得很爛”，跟民進黨沒辦法比，因此要救柯文哲，2026選舉藍白一定要合作。他寧願把票投給中國國民黨，2028年讓政黨輪替時吐一口惡氣，那時就會有更多人去土城看守所，民進黨輸了，一半要去關。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“預算灌水到不行，民眾黨不砍不行”記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿出席。



黃國昌表示，館長是非常率性的人，每天晚上在直播頻道上發表政治評論，我們都尊重。館長其實不是民眾黨員，只是很支持民眾黨，我們很感激。不過，他從第三人的角度去解讀館長講的話，應該是要表達民進黨執政太久了，自家人的爛事全都被包庇、護航，那麼多綠能弊案，民進黨辦了幾件出來？因此衹有政黨輪替才能把目前盤根錯節的民進黨政府內的骯髒事挖乾淨。



媒體問及，出身綠營的時任2014年台北市長選舉柯文哲競總募款執行長鄭淑心爆料，去年2月1日的“立法院”正副院長選舉中，柯文哲原本支持國民黨籍“立委”韓國瑜，但又心有不甘主動找民進黨談合作，最後因民進黨團總召柯建銘不肯告吹。



黃國昌說，他不曉得鄭淑心的資料來源是什麼，去年立法正副院長選舉時，鄭淑心完全沒有角色，作為一個路人甲，現在出來蹭什麼熱度？他知道的事情跟鄭淑心散播的假訊息完全相反，當時是民進黨有2組人，跑來拜託柯文哲尋求支持，“行政院長”卓榮泰來說謊沒有介入，結果自打臉解釋不清。當初跑來拜託民眾黨，最後卻說是民眾黨主動找民進黨，是非可以這樣顛倒的？