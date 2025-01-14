特朗普灰犀牛效應　李彥秀：台關稅稅率雙衝擊

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）即將在美國特朗普新政府任白宮經濟顧問委員會主席的米蘭，主張大幅調高平均關稅，並提出弱勢美元政策，建議與中國大陸及歐洲等貿易夥伴簽署“海湖莊園協議”，仿效40年前的《廣場協議》（Plaza Accord）來糾正美元升值的趨勢，以增強美國的貿易競爭力。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀今天表示，關稅與稅率的雙衝擊，“賴政府”絕對不能小覷特朗普2.0所帶來的灰犀牛效應。



李彥秀強調，2024年度美國聯邦財政赤字高達1.8兆美元，美國貿易赤字也創近年新高，米蘭此時提出“廣場協議2.0”的“海湖莊園協議”，不僅是測試全球的風向，更是警告貿易夥伴，特朗普不會坐視貿易赤字的持續惡化。



《廣場協議》是1985年9月，包括美日德英法在內的5國集團（G5）在紐約廣場飯店會晤後簽署的協議，目的在聯合干預外匯市場，使美元對日圓及德國馬克等主要貨幣有秩序性地貶值，以解決美國巨額貿易赤字。該協議啟動後四年內，日圓升值116%，德國馬克升值102%，法國法郎升值76%，而英鎊也升值了75%，更被認為是“日本失落三十年”的開端。



李彥秀今天在“立法院”受訪時對此表示，美國當時利用廣場協議處理完工業國家後，將目光轉移到新興國家，1987年後，美國以“301條款”，迫使台幣兩年內“有序升值”超過三成，傳統產業快速外移，工作機會大量流失，也間接造成台灣今天區域發展失衡的開端。



李彥秀說，30年後的今天，美國有非常多高科技巨擘與獨角獸新創產業，但特朗普的政治本命區“鐵鏽帶”經濟依舊低迷，2024年度美國聯邦財政赤字高達1.8兆美元，美國貿易赤字也創近年新高，米蘭此時提出“廣場協議2.0”的“海湖莊園協議”，不僅是測試全球的風向，更是警告貿易夥伴，特朗普不會坐視貿易赤字的持續惡化。



李彥秀認為，特朗普曾說“字典中最美麗的詞語是關稅”，現在升值恐怕更是特朗普手中最致命的武器，去年1至10月，美國對台貿易逆差將近2兆元新台幣，不但創下歷史新高，增幅更超過五成。因此現在即將到來的關稅與稅率的雙衝擊，“賴政府”絕對不能小覷這灰犀牛效應。