台灣5處可辦陸身分證？詹江村：綠側翼謠言

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月14日電（記者 盧誠輝）網紅八炯日前稱有20萬名台人具有大陸身分證，又稱在台灣有5個據點可辦理大陸身分證。對此，近日多次槓上八炯的中國國民黨籍桃園市議員詹江村今日受訪時痛批，台灣人除了愚蠢之外，對於民進黨側翼散佈謠言，違反社會秩序的容忍度特高。



網紅八炯日前拍影片聲稱有20萬名台人具有大陸身分證，還說大陸在新北等地設5個據點在辦大陸身分證。對此，“內政部長”劉世芳昨天強調，目前“內政部”查察部分，有大陸身分證是少於10人。至於是否有據點在幫忙辦大陸身分證？她則表示會查清楚。



詹江村表示，八炯爆料第一集，揭露統戰部門，在台灣有中間人，並且影射鍾明軒。第二集的預告片，更是影射他是《海峽導報》背後的中間人，說宋楚瑜是大陸統戰處長的指派人。結果第二集出來，完全打臉自己第二集的預告內容，而全世界上車的反中網紅，跟台灣綠媒政論節目台，還有新聞媒體，卻都沒有為八炯的翻車道歉。



詹江村指出，第二集八炯再爆，台灣有20萬人拿有大陸身分證，經“內政部”密函調查處，最後只查出10人以內，巨大落差。相同的，所有上車的媒體，還有民進黨“立委”，也沒有任何人為翻車道歉。現在一波未平一波又起，八炯再次爆料，台灣有5個地方可以申辦大陸身分證，這次除了媒體上車，“內政部長”劉世芳跟民進黨“立委”賴瑞隆又上車了！



詹江村認為，以此可見，台灣人除了愚蠢之外，對於民進黨側翼散佈謠言，違反社會秩序的容忍度特高。而這一些跟車的綠色媒體，及評論員，也都無須為其誇大言詞跟報導負責任。台灣司法綠帽戴這麼大頂，社會還有公信力嗎？這次八炯說，台灣有5個辦理大陸身分證據點，如果八炯不交代清楚，就是妥妥的窩藏間諜，與間諜同罪，“我看妳劉世芳怎麼下車！”