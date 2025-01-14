吳宗憲：綠用極端挽救統治權　社會更對抗

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，“行政院”以三大窒礙難行理由提出覆議，經“立院”10日投票後否決，“政務委員”林明昕拋出可提“預防性權利救濟”的想法。對此，曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天受訪表示，這是民事訴訟的概念，把這樣的概念用在“憲法”上，非常少見且極端，民進黨目的就是要拿極端少數理論來挽救統治權。



府方和“行政院”13日下午陸續收到“立院”覆議案咨文，強調將在合法合憲前提下，審慎評估下一步作為。目前傳出“行政院”後續的救濟，是在法案生效前提出司法訴訟常見的“預防性權利救濟”，讓“司法院”斟酌是否受理；或是搶在府方公布後、但法案還未生效的三天內，循“釋憲”途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後，再聲請“釋憲”及暫時處分，尚未定案。



吳宗憲今天在“立法院”受訪時表示，任何人都應該遵守“憲法”跟法律，不要總是把“憲法”跟法律拿來操弄，或是如民進黨覺得“中華民國憲法”是災難，卻又拿“憲法”來“釋憲”，挽救自己的行政權、統治權，這是不對的。希望政府以蒼生為念，將跟人民有關的法案放在心中第一位，不要總是想著自己的統治權能否維持。



吳宗憲強調，預防性權利救濟是民事訴訟的概念，當債權物權受到侵害的時候，能夠及時的讓損害在未來不會發生，把這樣的概念用在“憲法”上，不是沒有，但非常少見且極端。大部分的法律問題採實務做法或通說，但民進黨的玩法永遠都是拿極端的少數理論來挽救統治權，這會把台灣推向一個莫名其妙的對抗。



吳宗憲也舉例說，通訊傳播委員會（NCC）組織法修法時，“行政院”濫用立法權幾十年來，給行政權的方便以及彈性，法條生效的日出條款。以前從來沒有一個政府濫用過，拿來當做政黨之間的對抗，當“行政院”把這個東西破壞掉，以後再也沒有日出條款，這就是現在政府操弄法律、玩弄法律最明顯的例子。



吳宗憲說，“行政院”對外說預防性權利救濟並沒有定論，他期待“行政院”不要這麼做，既然已經覆議了，那就依據覆議結果，請“行政院”、賴清德接受這個事實。不要口口聲聲說我們是民主國家，但變成“國會”少數時，卻又期待用暴力的方式或莫名的行政權，堅持要大家聽你的，這就不叫民主了。