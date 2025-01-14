民眾黨批賴卓浪費公帑　要大刪總預算10%

民眾黨團14日召開“預算灌水到不行，民眾黨不砍不行”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨代理主席黃國昌日前才說要向賴清德威權獨裁體制宣戰，今天針對明年度中央總預算案大手一揮，將提案減列新台幣2061億元、凍結974億元，佔總預算約10%。黃國昌批評，明年度總預算膨脹到3.1兆元，浮濫編列、灌水到不行，浪費公帑排名第一的組合就是“賴清德和卓榮泰”雙人組。



黃國昌特別點名，“行政院”發言人李慧芝帶頭散播假訊息說，《財政收支劃分法》通過後總預算要重編，民眾黨團已要求撤換不適格發言人，卻遭到“行政院”已讀不回，因此新聞傳播業務編列的5195萬元，提案刪減4156萬元“沒得談”，不用來做說明，刪定了！



民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“預算灌水到不行，民眾黨不砍不行”記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿出席。



民眾黨團刪減預算如下：“監察院”人權業務編列4240萬元，提案刪除4000萬元、凍結20%；“內政部”的“全社會防衛韌性訓練工作”中的民防訓練場地維運費3億元，相關計劃根本就亂寫，提案刪除4000萬元、凍結20%。



“文化部”的Taiwan Plus淪為大內宣工具，顯背離當初設置目的，不當報導美國大選更致使國家形象受損，原編列10億元提案刪除20%、凍結30%。“文化部”每年數億元補助《中央社》，社長一職卻淪為酬庸胡婉玲的工具，胡婉玲過去在民視節目公然造謠霸凌案後，在內部調查時稱“滾床單”不是負面名詞洗地，且駐外記者費用遽增13%，新聞產出卻下滑，提案刪除15%、凍結15%。

