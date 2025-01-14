搬開柯建銘？　謝龍介：賴清德要上陣了

藍委謝龍介在臉書發文，表示賴清德準備上陣，呼籲在野陣營要做準備。（照:謝龍介臉書） 中評社台北1月14日電／面對朝野惡鬥，賴清德日前在官邸召開民進黨派系便當會，親自下令強化行政立法溝通平台。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今天在臉書發文分析，此舉有三層用意，第一讓內部知道誰是老大、第二安撫黨團，提醒卓榮泰施政不及格、第三匿名綠委懂的就懂。他直言，認識的賴清德，沒有“認輸”這個詞，老柯這麼大石頭，被搬開只是時間問題，所以柯建銘準備祭旗，賴清德將展開逆襲，親自上陣。



據《鏡週刊》報導，賴清德每兩個月與派系要角召開會議，1月8日第三次派系會議談及“立院”朝小野大僵局，賴清德宣示強化行政立法溝通平台，避免誤解與誤會。在賴下達指令後，“升級版”的行政立法協調會議13日召開，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君親自出席，黨團則7長、8委員會召委出席。



對此，謝龍介表示，有媒體報導，賴清德“親自下令”，行政立法協調會議要“升級召開”，自己必須說，這才是他認識的賴清德，而賴清德的逆襲，可能正要開始。



謝龍介分析，第一層用意，透過媒體傳遞“親自”、“下令”、“升級”的概念，當然是針對老柯作亂而來，要讓全台百姓，尤其是綠營內部，知道誰才是老大。



謝龍介指出，第二層用意，這些日子以來，民進黨團在“立法院”屢戰屢敗，動手贏不了，論述也沒起風，不知為何而戰，軍心已經渙散，有人去忙初選，有人已經灰心，有人接近癲狂，還有各種小團體。



謝龍介認為，賴清德這時是表態，“總統”會管，“總統”要管了，是要安撫兼整頓已經瀕臨崩潰的民進黨團。當然，也是給“行政院”、卓榮泰提個醒，現在的施政成績，是不及格的。



謝龍介再指，第三層用意，就很微妙。提到卓榮泰，提到鄭麗君，但是寫到行政部門的立法部門對口時，只寫“民進黨團”，也寫匿名綠委，完全不提柯建銘，懂的人就懂。



謝龍介表示，自己認識的賴清德，字典裡沒有“認輸”這個詞，當年可以234天不進議會，拗到贏，如今為什麼不能再拗？



最後，謝龍介強調，所以這一篇報導，就像是賴清德的檄文，老柯這麼大石頭，被搬開只是時間問題，在野陣營要做好準備，賴清德很快會親自上陣。