憲訴法覆議遭否決　卓榮泰：希望維持五院運作

卓榮泰接受媒體採訪。（照片：行政院提供） 中評社台北1月14日電／“立法院”10日否決“行政院”所提《“憲法”訴訟法》覆議案，“行政院長”卓榮泰今天受訪表示，這是一個無可逆轉的結果，他表達強烈的遺憾，“行政院”已經善盡了憲政機關的責任。至於後續還會有許多的“憲法”的權利和救濟的程序，“行政院”委由政委林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續研議。



卓榮泰強調，“行政院”希望能維持“憲法”五院體制的正常運作，讓“司法院”大法官會議（“憲法”法庭）能夠對人民的基本權利做最終的保障，這是“行政院”一貫的想法和現在繼續努力的目標。



卓榮泰14日出席“第一屆國家食農教育傑出貢獻獎頒獎典禮”時，被問起“政院”對憲訴法覆議失敗的後續態度，作上述表示。



卓榮泰指出，“行政院”對《“憲法”訴訟法》提出覆議，但是未能應邀到“立法院”去做報告和說明，“政院”覺得這是一個無可逆轉的結果，他要表達強烈的遺憾。



卓榮泰說，身為唯一可以提出覆議的憲政機關，“行政院”已經善盡責任，至於後續，還會有許多“憲法”跟救濟的程序。



卓榮泰表示，他已經聽過很多公法學者提出相關的論述與觀點，其中也有針對過去“釋憲”案各種不同的案例，提出過許多相關的說明。卓榮泰證實“行政院”已經委由“政務委員”林明昕蒐集各方意見，將會繼續研議。因為覆議案是經過“總統”核可，再移請“立院”覆議，因此他也已向賴清德報告過整起覆議案最終結果，“行政院”將在“憲法”的規定下，採取一樣的態度來因應後續發展。