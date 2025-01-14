徐巧芯：柯文哲被關　賴清德開心死了

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨11日號召支持者到台北市中正紀念堂旁封路，舉辦“111釘孤枝”集會，聲援遭羈押的民眾黨前主席柯文哲，後續效應受到關注。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天受訪時說，現在台灣政局如此混亂，所有問題都在賴清德身上。因為執政者面對朝小野大，就要拋出善意，溝通讓社會能往前走，結果賴上任至今近一年了都沒做，只想關柯文哲。



徐巧芯透露，她曾和熟識賴清德的人通話，該人士說法是，柯文哲被關，“賴清德開心死了”。對方提到，賴只想著2028年怎麼連任，認為最好的方式，直接讓柯文哲去坐牢，那就沒競爭對手。



柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見。民眾黨11日在自由廣場及中山南路側封路舉辦“111釘孤枝”集會聲援，現場主持人宣告有15萬人到場。但近期仍有柯文哲學生、醫師許富舜及當時擔任募款執行長的鄭淑心皆出面指控柯有不法。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時提到，他先前跟賴清德識的人士通電話，對方的說法是，“賴清德開心死了”！賴上任第一個目標，就是讓柯文哲去坐牢，不管民生上面的議題，只想著2028怎麼連任。賴認為最好的方式，直接讓柯文哲去坐牢，那就沒競爭對手。

