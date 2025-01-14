黃國昌拜會議長戴錫欽　談柯文哲政績延續

民眾黨代理主席黃國昌與台北市議長戴錫欽熱情握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨代理主席黃國昌14日宣布投入民眾黨主席補選後，第一站來到台北市議會。偕民眾黨籍4名台北市議員與中國國民黨籍台北市議長戴錫欽相見歡，黃、戴互送禮物，彼此也談及希望在議會有更多朝野、不分黨派的合作空間。黃國昌也提及民眾黨前主席、前台北市長柯文哲的政績，希望能延續。



黃國昌、民眾黨秘書長周榆修偕民眾黨台北市議會黨團總召兼民眾黨台北市黨部主委張志豪、黨團幹事長黃瀞瑩、議員林珍羽、陳宥丞前往10樓議長室拜會戴錫欽，午餐再到民眾黨台北市議會黨團辦公室便當會。與會的還有民眾黨新聞部主任吳怡萱、組織部副主任周曉芸、台北市議會黨團主任劉瀛仁、台北市議會秘書長洪樹林等。



黃國昌說自己是生平第一次來到台北市議會，戴錫欽則在議長室內等候黃，2人一見面，黃就主動熱情握手、相見歡，眾人大合影，周榆修也準備了黑沃咖啡HWC禮盒，請黃國昌送給戴錫欽，戴也回贈禮盒。



眾人相見開放媒體拍攝10分鐘，彼此交談甚歡、哈哈大笑不斷。黃國昌表示，他要向國民黨籍“立法院長”韓國瑜報告，台北市議會擁有良好的事物，“立院”卻都沒有，他們在“立院”為強化地方政府財政，三讀通過財政收支劃分法，另外也會請民眾黨4名台北市議員好好監督國民黨籍台北市長蔣萬安。國民黨在台北市議會席次過半，再請戴錫欽給優秀的4名白議員揮灑空間，戴錫欽還沒遇過被暴力阻止上台，但“立院”有，另外柯文哲也留下很多擘劃建設，戮力從公，大家都要站在市民的立場推動下去，不因政治攻防而犧牲福祉。

