藍將陸委會業務費減為1元　潛艦18億凍結

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）“立法院”進入總預算最後階段審查，朝野黨團日前達共識，15日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長王鴻薇今天對此表示，國民黨將要求，各“部會”文宣費全數刪除；“數發部”、NCC、陸委會業務費刪減為新台幣1元；部、署業務費全數凍結70%，等執行30%之後，向院會報告並經同意，才能申請解凍。



王鴻薇說，此外，潛艦預算保留2億元，其餘18億元凍結，等海鯤號潛艦完成海測通過後始能動支，以及民防預算竟指定給壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，這部分也將刪除。



“行政院會”提出賴清德上任後首份總預算案，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入與歲出雙雙創新高，總預算歲入歲出相抵賸餘209億。案經“立法院”審查中，近日進入最後階段，朝野黨團日前協商達共識，從15日起密集協商，於17日、20日、21日合併為一次會的院會完成總預算案三讀。



王鴻薇今天受訪表示，黨團已做出決議，針對2025年總預算，國民黨將要求，各“部會”文宣費全數刪除；“數發部”、NCC、陸委會業務費刪減為1元；部、署業務費全數凍結70%，等執行30%之後，向院會報告並經同意，才能申請解凍。此外，潛艦預算保留2億元，其餘18億元凍結，等海鯤號潛艦完成海測通過後始能動支。



王鴻薇說，民眾黨提出600個提案，國民黨“立委”加上黨團的提案共2400多案，在野黨加起來應該有3千個案子。明天開始做協商，這次主要是抓大放小，重質不重量，特別是在媒體宣傳的部分，“賴政府”的編列非常浮濫，甚至故意給特定綠媒，這部分一定會處理。