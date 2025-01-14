綠再提韓國瑜改選案　藍白聯手二度封殺

藍白聯手10票否決了院長改選案列入本周五院會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，繼7日提案改選“立法院長”遭藍白否決後，今天中午又於程序委員會上提案改選正副院長，同樣遭藍白“立委”以10票對8票擋下，未能排入周五的院會議程。



國民黨“立院”黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘今找韓國瑜召集協商，有求於人還羞辱性提案，真的是狂妄至極，此案不僅不會過，又無助於朝野議事和諧，總預算是執政黨在用，國民黨團為大局著想，努力審查，希望趕在21日之前通過，偏偏柯建銘要這樣搞。



柯建銘日前召開記者會預告“大罷免潮”即將來臨，並提出罷免韓國瑜的主張，可以用正副院長改選辦法來進行。“立法院”7日中午的程序委員會上，民進黨團提出改選“立法院長”一案，最終在國民黨團、民眾黨團共9人反對，民進黨團9人贊成，由程委會輪值主席、國民黨“立委”吳宗憲投下反對票，封殺了改選“立法院長”一案。



今天中午再度召開程序委員會，民進黨團在會中再度提案改選正副院長，但國民黨團為了反制，一早就祭出甲動，最終同樣和民眾黨團“立委”以人數優勢否決掉此案。