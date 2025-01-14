會期尾聲　韓國瑜忙敲槌還要陪婆媽們拍照

韓國瑜跟新竹婦女會成員打招呼。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）“立法院”第11屆第2會期預計在21日結束，近來進入總預算案清倉階段，負責主持院會的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，將在18日率團前往美國參加新任總統特朗普的就職典禮，必須把握有限時間三讀通過朝野無爭議的法案或條文。



韓國瑜今天主持院會時，9點開會先宣布進入朝野協商，10點後協商取得共識，將於17日周五處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決。



院會定調今天主要處理無爭議法案和相關預算案，朝野“立委”也未進行過往激烈的議事攻防動作，隨後三讀通過“國家災害防救科技中心”、“國家運動科學中心”及“國家原子能科技研究院”等較無爭議單位2025年度的預算案，以及駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議等案，讓韓國瑜在主席台上敲下象徵三讀通過的議事槌近10次，顯得特別忙碌。



忙碌之餘，韓國瑜還要抽空和“立委”們邀請前來“立法院”參觀的各機關團體打招呼、合影。國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今天邀請新竹婦女會前來“立院”參訪，但不巧他們進議場時，院會剛要結束，讓韓國瑜在主席台向他們說抱歉，但婆婆媽媽們並不介意，在議場觀眾席上對韓打招呼動作，還以熱情歡呼回應，甚至高喊“韓院長，我愛你！”



韓國瑜結束院會後，也快步來到議場正門口，和新竹婦女會合影留念，以補償她們僅有短暫5分鐘在議場內停留的遺憾，讓婆媽們非常開心，紛紛要求要和韓國瑜自拍，韓應允拍了幾張後，連忙說還有其他行程要趕緊過去，才在眾人的道別下離去。

