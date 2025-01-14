想拉下韓　王耀裕：柯建銘看到藍白合不開心

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月14日電（記者 蔣繼平）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘鎖定中國國民黨籍的“立法院長”韓國瑜，嗆每次院會都提案改選“立法院長”，曾是同屆“立委”的韓、柯兩人近日也隔空交鋒。國民黨籍高雄市議員王耀裕接受中評社訪問表示，“柯建銘看到藍白合就不開心，氣就發洩在韓國瑜身上”。關鍵是藍白在“立院”持續合作，才會讓現在民進黨不敢太囂張、為所欲為。他也說，韓國瑜的作為大家都很支持。



王耀裕，高雄工專畢業、高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。韓國瑜2018年參選高雄市長時，就是“寄戶口”在王耀裕這裡，兩人交情不錯。



柯建銘日前嗆每次院會都將提案改選“立法院長”，更嗆民進黨團會窮盡所有方法讓韓國瑜離開。此外，韓國瑜12日到雲林參加活動致詞時稱柯建銘曾是同屆“立委”，每當柯建銘生氣時，他就笑虧“等你告別式我會去參加”。柯建銘13日反批“會參加韓國瑜在“立法院”的告別演說”。



不僅“立院”紛擾不斷，怎麼看韓國瑜、柯建銘的昔日“立院同窗”的隔空交鋒？



王耀裕表示，主要是“立院”生態改變，萬年總召柯建銘已失去光環，柯建銘以前在國民黨執政時期的王金平“立法院長”時代還很受尊重，但卻讓民進黨誤以為在野黨還很有份量。直到蔡英文8年完全執政更為所欲為，甚至賴清德執政後朝小野大，還想要求回到過去享受王金平時代的備受尊重感。

