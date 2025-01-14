黃國昌參選黨主席補選　謝立功：勇於承擔

民眾黨前秘書長謝立功。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲1日請辭後，民眾黨代理主席黃國昌14日宣布參選民眾黨主席補選。民眾黨前秘書長謝立功14日下午表態，很好！黃國昌勇於承擔，以黨內氛圍而言，既然黃國昌擔任代理黨主席了，相信絕大多數人都會認同。民眾黨創黨元老蔡壁如態度已趨保留，那補選就更單純了，此時是承擔責任的時候，而不是去搶位子。



柯文哲因京華城等案遭羈押禁見，於1月1日辭去黨主席，並推薦由“立法院”黨團總召黃國昌代理黨主席。民眾黨13日公告黨主席補選將於2月15日舉行線上投票。



台灣民眾黨前秘書長、參選新任民眾黨中央評議委員的謝立功14日下午召開“民眾黨未來路線與第三勢力發展”座談會，邀請民眾黨內外小草、支持者等約5人進行閉門會議與談。



謝立功會前接受媒體訪問表示，他本來以為黃國昌宣布參選的動作會比較慢，現在黃國昌第一時間表態參選，在臉書寫下接任的民眾黨主席需要做到的三件事，他也滿認同的，非常重要的是2026地方選舉，我們早點把主席定下來，接下來要做的事還非常多。



媒體問及，黃國昌與蔡壁如會叫支持誰擔任民眾黨主席？謝立功說，蔡壁如目前態度似乎比較保留，並沒有表態要參選民眾黨主席，那就更單純了，看起來衹有黃國昌一人要選，而黃國昌個人條件及各方面都非常值得大家支持。他強調，這個時間是要承擔黨主席的重責大任，而不是去搶黨主席的位子。



媒體追問，蔡壁如點名黃國昌親征新竹市長？謝立功認為，無論黃國昌選哪一個縣市長，絕對是活棋，主帥出征一定可以帶動整體士氣，甚至對當地的縣市議員選舉絕對會有很大的加分效果，若黨主席能出征，絕對對全台選情有大大的加分效果。