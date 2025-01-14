蔡其昌：府院與黨團溝通出現問題

蔡其昌與邱議瑩接受周玉蔻專訪。（取自《寶島聯播網》網站） 中評社台北1月14日電（記者 黃筱筠）日前遭到點名可能接替民進黨“立法院”黨團總召位置，民進黨“立委”蔡其昌今天接受廣播專訪駁斥這個傳聞。他表示，藍營點名他要接總召，“沒有這種事情”，國民黨點名他，要去問國民黨。他強調，沒有人徵詢他當總召，“衹有國民黨點名我”。



蔡其昌與民進黨“立委”邱議瑩今天接受媒體人周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》專訪。



周玉蔻問到，在野黨等挑撥賴清德與柯建銘關係，一直要柯下台，為什麼？蔡其昌說，民進黨在這個環節出現溝通問題，府院與黨團溝通機制要更快速，否則被對手利用時間差距與空間距離進行挑撥。



周玉蔻回說“你講這麼重？”蔡其昌表示，不是很重，以前蔡英文執政反應很快速，當時府院感覺像是有小組，隨時知道協商法案進度，府院與黨之間速度很快。這個問題也不是很難克服，主要是針對要不要大罷免，柯建銘講完之後，府院好像沒有回應。柯會這樣說，一定會依據，或是與府院開過會等。柯講這個，府院不會不知道。



主持人詢問你支持大罷免？蔡其昌也說，他是事實派、務實派，大罷免是想像，“有些區域怎麼會成功？每個區域都能罷免嗎？”政治訴求是凸顯藍白不合理。



周玉蔻不滿說，柯建銘週六召開記者會，下週三黨主席賴清德才在中常會說話，賴清德到底什麼意見？蔡其昌也強調，“我其實不知道。”



周玉蔻又說，主席到現在都不知道什麼意見，是主席失職？蔡再度強調，“我真的不知道。



周玉蔻說，柯建銘現在是有點孤臣無力可回天，黨團與黨中央兩個國？蔡其昌表示，不是這樣，大罷免沒有充分討論是事實，藍白這樣稿，但我們還有行政權。



賴清德現在是投降嗎？蔡其昌也說，怎麼可能，不會啦。現在還有“憲法”機制，每天提出“釋憲”為什麼不可以。網路討論很多，府院黨也有做過模擬。



周玉蔻回說，總要對話吧？蔡其昌認為，“我們也是這樣主張，希望參與討論”，時間差很重要，不要讓人家見縫插針。