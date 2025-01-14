緬懷音樂會 李文忠：蔣經國解嚴讓台邁入民主

蔣經國逝世37周年，紀念音樂會13日在台北大安森林公園登場。（主辦單位提供） 中評社台北1月14日電／元月13日是蔣經國逝世37周年，為感念蔣經國創建退除役官兵輔導委員會、政工幹校及中國青年“救國團”，“懷念經國先生音樂會”特別以音樂與歌聲來表達對蔣經國的懷念與追思。“國家安全”研究院執行長、前“退輔會”副主委李文忠致詞指出，經國先生除了建設台灣的貢獻外，解除戒嚴讓台灣邁入真正的民主，所以值得大家用音樂會懷念他。



由退除役官兵輔導委員會、中國青年“救國團”、復興崗文教基金會共同主辦，台北市政府文化局、“中華民國”團結自強協會合辦的“第七屆 走過璀璨—懷念經國先生音樂會”，13日下午在台北大安森林公園舉行。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安在致詞時強調，他帶著感恩的心來參加音樂會。感謝承辦單位用音樂表達對經國先生的追思與緬懷，透過音樂篇章帶來更多的信心與希望。



“退輔會”副主委陳進廣表示，來參與音樂會觀眾多數是榮民榮眷，提醒大家，不論您在那裡，“退輔會”都會提供最周到的服務。



復興崗文教金會董事長李天鐸表示，這場音樂會是為紀念經國先生而唱，希望用歌聲喚起百姓對蔣經國那美好年代的回憶！也為感恩他照顧青年、榮民和復興崗子弟先後成立政工幹校、退除役官兵輔導委員會及“救國團”。主辦單位強調，不論是復興崗校友或眾多的榮民袍澤，雖然早已離開了工作崗位，但大家心底對國家的那份忠誠是永不會改變的。振奮人心、蕩氣迴腸的音樂，無論傳唱多久，依然能夠感動人心並讓人熱血沸騰期，期盼大家共襄盛舉前來參與，共同唱出那份對經國先生無盡的追思與對“國家” 的大愛。



現場除了由團結自強協會合唱團演唱蔣經國紀念歌外，“救國團”銅管五重奏演出的“救國團”組曲讓曾經參與“救國團”活動的觀眾們勾起那難忘的青春回憶。平均年齡已屆七旬以上的政工幹校音樂班及昔日在七海官邸擔任蔣經國護衛的“精忠衛隊”繼續展現他們的專業技能。而又唱又跳、最能帶動會場高潮的女青木蘭合唱團，則是不畏寒風，帶領大家唱跳“快樂天堂”。首次參與演出的中正預校一期的同學們雖屆花甲之年，仍將用“鋼鐵的心”感謝蔣經國在“行政院長”任內指示創立中正預校，全場熱血沸騰。



紀念蔣經國音樂會已連續第7年舉辦，協辦、贊助及參演單位也持續增加。除了主辦單位外，台北市文化局和團結自強協會也參與合辦。每年都贊助音響設施的博飛實業則是協辦單位。此外，OK超商、永慶房屋、黎明文化基金會、峻迪機械以及欣欣、欣中、新高瓦斯公司都大力贊助活動。

