台中人口正成長　藍綠市長接班人爭曝光

台中市太平區歡慶人口成長破20萬，藍委楊瓊瓔（前排左2）、立法院副院長江啟臣（左5）、綠委何欣純（右2）出席慶賀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）台中市太平區公所今天舉辦區域人口突破20萬大關慶祝活動，中國國民黨籍市長盧秀燕親自主持，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、綠委何欣純等可能角逐2026市長的人選都出席歡慶，爭取曝光機會。



台中市太平區去年12月31日人口正式突破20萬大關，14日已達20萬30人，區公所舉辦慶祝活動。盧秀燕親自頒獎給第20萬名設籍的市民，以及最接近20萬人口出生的新生兒，分享台中市人口正成長的喜悅。



盧秀燕表示，選擇在1月14日舉辦慶祝活動，是因為太平區長許貴芳後天就要退休了，許貴芳在太平擔任區長6年，配合市府努力地推動各項建設，使得太平的發展蒸蒸日上，人口也不斷增加，因此要特別給他表揚。



盧秀燕指出，台中市的人口數不斷成長，先前突破285萬人已經創了新高，不到半年又攀上了286萬人，且每個行政區的人口也不斷成長，尤其是太平已經破20萬人，達到20萬30人，北屯區也破了31萬人。原先是蛋白區的海線，現在也已經變成蛋黃，前幾個月沙鹿區已經破10萬人、清水區也破了9萬人。



值得注意的是，太平區人口成長慶祝活動，非選區內的江啟臣、楊瓊瓔特別跨區慶祝，兩人都是可能代表藍營參選2026市長的人選，爭取曝光的意味濃厚，民進黨熱門的市長人選何欣純平時鮮少與盧秀燕同台，但因為太平就是其選區，回防大本營，不讓藍營潛在對手專美於前。