“憲訴法釋憲”蘇煥智：大法官權益有角色衝突

蘇煥智受訪。(照片:《中午來開匯》提供) 中評社台北1月14日電／針對“行政院政務委員”林明昕近日提出“預防性權利救濟”，避免《“憲法”訴訟法》生效癱瘓“憲法”法庭的建議，遭到藍營強烈抨擊首開惡例。前台南縣長也是律師的蘇煥智今天受訪時表示，在“憲訴法”經“總統”公布後，尚未生效前，確實有提暫時處分的空窗期，只是大法官自身權益跟該法，進行“釋憲”會有角色衝突。



蘇煥智今天接受政論節目《中午來開匯》專訪。



“立法院”會去年12月20日三讀修正通過“憲訴法”部分條文，規定大法官未達15人時，“總統”應於二個月內補足提名，另參與評議的大法官人數不得低於10人，要宣告“違憲”時，同意“違憲”宣告的大法官人數不得低於9人。



蘇煥智直言，此舉對於人民提起“憲法”救濟不利、是錯誤方向，建議其他7席大法官，可採取社會多元提名，“大法官才不會變成箝制“立法院”的工具、不是‘總統’一言堂”。



蘇煥智表示，在野黨將形成“違憲”宣告的門檻，提高到大法官9席，也就是至少需有3分之2的大法官同意人數，但此舉對於人民提起《“憲法”》救濟相當不利。在野黨認為“憲法”法庭的大法官，都是聽“總統”的話居多，所以就去修法把門檻提高，但是藍白策略用錯了。

