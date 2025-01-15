潘兆民：民進黨推進“法理台獨”　台海凶險

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）針對台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並宣佈停止“大陸人民等同‘我國國民’”之解釋。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，台當局顯然在落實賴清德的“兩岸互不隸屬”的“新兩國論”，且是在“修憲”以外，最接近“台獨法理化”的做法，相關舉措恐怕造成台海形勢凶險。



潘兆民認為，賴清德此舉的目標在於切割兩岸，同時在台灣內部分化族群，鞏固民進黨的基本教義派，以用於後續對國民黨“立委”展開大罷免，扭轉“國會”少數席次生態，一切都是為了延續其政權為出發點。賴清德趁著美國政權更迭之際，變相推進“法理台獨”，遊走在紅線邊緣，美國未必遏制，而倘若中國大陸有所反應，賴清德還可以有政治操作的空間。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



大陸配偶、前南投縣議員史雪燕去年底遭“內政部”以違反“國籍法”解除議員公職，“內政部”去年12月2日以史“未依‘國籍法’放棄其他國籍”為由，予以解職，並點名全台5位陸配里長，也將依“國籍法”檢視其公職資格，同時宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別。按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。

