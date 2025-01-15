林豐喜：大罷免符合綠營邏輯沒有不同調

民進黨創黨元老、前“立委”林豐喜。（中評社 資料照） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言罷免41席區域藍委，但賴清德未表態支持。民進黨創黨元老、前“立委”林豐喜接受中評社訪問表示，他無法肯定賴清德是否認同大罷免，但推動大罷免符合民進黨政府打破困局的邏輯，因為這是扭轉朝小野大最有效的方式。他也認為，綠營內部看起來是沒有不同調的問題，因為大家的目標都相同，就是要扭轉朝小野大的局面。



林豐喜，台灣農民聯盟榮譽主席，曾連任三屆“立委”、民進黨“立法院”黨團總召、陳水扁執政“總統府”“九人小組”成員、“行政院”中部聯合服務中心執行長、2014年民進黨籍林佳龍市長競選總部副主委。長期關注台灣農業議題，在90年代李登輝提出南向政策就已經前往東南亞投資。



柯建銘公開號召，罷免“立院正副院長”及41席區域藍委，但賴清德對此則稱，理解民進黨團受制席次弱勢下的感受，但尚有其他“憲政”程序能努力，“尊重公民團體自主發起的行動”，賴、柯不同調，引發討論。



林豐喜表示，賴清德究竟是否認同展開大罷免，他無法肯定，賴表面上雖然宣稱尊重公民團體自主，卻也沒有進一步更為明確的指令，柯建銘發動大罷免，則是符合民進黨政府打破困局的邏輯，所以他認為，綠營內部看起來是沒有不同調的問題，因為大家的目標都相同，就是要扭轉朝小野大的局面。



林豐喜認為，柯建銘發出罷免藍委的號召，各地就有團體開始運作，即使賴清德沒有出面鼓吹，卻也未反對，顯示出，綠營從上至下都希望突圍，畢竟，民進黨現在“國會”席次就是少數，只要國民黨、民眾黨合作，按照程序表決，民進黨就是只能屈居劣勢，就算還有覆議、“釋憲”等行政救濟管道，但緩不濟急，與其如此，不如奮力一搏。

