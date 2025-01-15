曲兆祥：黃國昌參選民眾黨主席 捨我其誰

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨代理主席黃國昌宣布參選黨主席，民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，對黃國昌而言是“捨我其誰”，因黨內沒有人像黃那般具有全台知名度、網路聲量。而黃言必稱前主席柯文哲、表演出情感流露，黃國昌正慢慢地走在“取代”柯文哲的路上。



曲兆祥也說，“111釘孤枝”集會有15萬人上街頭，代表白營10%的政治板塊，並未輕易地被沖垮，雖柯文哲提早交棒給黃國昌，但第三勢力的板塊已慢慢鞏固，離泡沫化還早，但未來發展還得觀察。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，遭檢方求重刑28年6個月，並羈押禁見。民眾黨1月11日舉辦“111釘孤枝”集會活動，號召15萬人上街頭怒吼，這也是柯文哲自去年8月爆發爭議後，首度這麼大規模全台動員號召。柯文哲在1日請辭民眾黨主席，黃國昌14日宣布參選民眾黨主席補選。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。

