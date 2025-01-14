蘇煥智：吳乃仁有很多小弟 影響力不容忽視

蘇煥智（左）接受媒體人黃光芹訪問。（照片：取自《中午來開匯》） 中評社台北1月14日電／針對PGTalk負責人林秉文涉及88會館非法匯兌案棄保潛逃，以及民眾黨前主席柯文哲因京華城案被起訴收押一事相比，前民進黨籍台南縣長蘇煥智今天表示，兩案反映出台灣在組織犯罪防制與治安管理上的重大缺陷。他認為，現行的《組織犯罪條例》適用範圍過於狹隘，對於包括詐騙、洗錢等非暴力犯罪的處理存在嚴重怠惰。



蘇煥智提到，雖新系大老吳乃仁自稱已不參與政治，但身為民進黨新潮流系的核心人物，吳有很多小弟，其實質影響力不容忽視，包括在選舉期間可能協助募集政治獻金等。他認為，這樣的背景更需要司法系統保持高度警惕，避免任何不當接觸的嫌疑。



蘇煥智今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。蘇煥智目前已退出民進黨。



針對台北地檢署爆料案，指稱去年底有5名檢察官與民進黨大老吳乃仁餐敘一事，台灣“高檢署”已展開調查。蘇煥智說，強調檢察官應酬應受到嚴格限制，以維持司法體系的公正與廉潔。



蘇煥智表示，檢察官的交際應酬本應受到嚴格限制，尤其是涉及政治人物的聚餐，更可能損害司法體系的公信力。他指出，雖然目前尚不明確是誰邀約，但若是檢察官主動邀請吳乃仁參與聚餐，則檢察官需承擔相應責任，檢察官必須遠離可能影響司法獨立的應酬行為，以避免公信力受損。



蘇煥智提到，雖然吳乃仁自稱已不參與政治，但身為民進黨新潮流系的核心人物，吳有很多小弟，其實質影響力不容忽視，包括在選舉期間可能協助募集政治獻金等。他認為，這樣的背景更需要司法系統保持高度警惕，避免任何不當接觸的嫌疑。



蘇煥智批評，目前檢察體系存在“官箴敗壞”的現象，與政府高層的示範息息相關，若政府高層包括“總統”、“行政院長”、“內政部長”等未能展現清廉作為，將直接影響體系內部的廉潔氛圍。他還舉例提到賴清德萬里違章建築合法化，及其他高層人事安排，認為這些行為對清廉政治造成不良示範。



蘇煥智說，應設立民眾監督系統，對檢察官的不當行為進行即時監督，例如涉足八大行業或其他不當場合的應酬。他認為，這類制度將有助於提升檢察體系的透明度，並確保司法機關維持公正無私的形象。



蘇煥智表示，當前的事件不僅需要“高檢署”嚴正處理，更應借此契機全面檢討檢察體系的規範與監督機制。他強調，政府高層應率先樹立清廉典範，為官箴體系的重建提供堅實基礎，以避免因“上樑不正”而導致“下樑歪”的惡性循環。

