中評關注：三局面堆疊合作　藍白都該把握

民眾黨代理主席黃國昌14日宣布參選主席選舉。（中評社資料照） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨代理主席黃國昌14日宣布投入2月15日將舉行的民眾黨主席補選，依目前民眾黨情勢來看，黃有很大機會扛下前主席柯文哲落難這段時間的重擔，帶著民眾黨繼續往前走，等待柯脫身回來的那天。



而綜觀此狀況，看起來接下來至少有三個局面會持續堆疊在野陣營藍白合作的氛圍。第一當然是如果由黃國昌帶領民眾黨，有了在“立院”藍白合作良好的經驗及基礎，接下來除了“立院”之外的合作怎麼談？用何種模式合作？大概就不會如2024大選時藍白破局那般互不相讓，最終搞成魚死網破的下場。



尤其在歷經“立法院”兩個會期的藍白合作，通過了包括：“國會”改革五法、《“憲法”訴訟法》及《財政收支劃分法》等重大法案，國民黨在“立法院”和黃國昌主導的民眾黨團看起來已建立一定默契，藍委之間對於黃國昌接辦主掌民眾黨務也樂觀其成，私底下其實都頗為慶幸柯文哲指定黃國昌接棒，而非其他人。有了這些基礎，藍白接下來要談合作，至少會從良善氛圍出發，這非常重要。



第二則是白營長期的意見領袖，挺柯的網紅、館長陳之漢12日強調，要救柯文哲一定要藍白合，讓政黨輪替，他寧願把票投給中國國民黨，2028年讓政黨輪替時吐一口惡氣。館長的想法大概一定程度反映了民眾黨支持者的心聲，但在2024大選藍白破局後，其實很多小草（民眾黨支持者簡稱）是想著要給國民黨一個教訓，所以寧願讓民進黨繼續執政也沒關係。



兩者心態的重大轉變，就是牽動未來藍白合作的關鍵。11日的民眾黨“111釘孤枝”集會活動，聲援目前遭羈押的前主席柯文哲，民眾黨“立委”吳春城在台上提及，賴清德就是覬覦柯文哲的300多萬票，以為把柯關起來，這些票就會轉投給他，當時現場群眾皆大聲回應“不可能”、“死都不要”等語，都可以嗅到小草對綠營或者是賴清德的深惡痛絕。