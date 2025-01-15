中評關注：賴親上陣　柯建銘首列處理對象？

柯建銘昨天在臉書發文到系列6，還沒有結束，目標鎖定韓國瑜。（照片：取自柯建銘臉書） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠）自稱最了解賴清德的中國國民黨“立委”謝龍介昨天在臉書點出，賴清德將則自上陣，告訴民進黨團總召柯建銘“誰是老大”，柯很可能要被賴處理掉。柯建銘昨天把13日記者會內容再加上自己的陳述，一共發了系列6的臉書文，到晚上還沒有結束，寫下待續。柯鎖定“立法院長”韓國瑜痛批，還想要超渡韓，讓韓重新頭胎，這樣的發言，若賴還能忍受，想必某種程度是放任柯的作為。會不會處理柯，就看罷免後續影響有多大。



柯建銘一再提案要改選“立法院正副院長”，就算知道該提案在綠委席次劣勢下無法通過，但柯表態會一直提。他昨天更在臉書寫人超過系列6的發文，幾乎全鎖定韓國瑜開砲，其中發言令人瞠目結舌。



包括：“我幫你超渡，你重新投胎，未來你絕對是個好人，絕對會是一個非常抬頭挺胸的‘中華民國國民’”；“你是歷史上，全球首例雙罷，第一個選上高雄市長被罷免，你選上‘立法院長’也很快被罷免，這是你的歷史宿命，可能上輩子你業障太深了，這是你的先天命，可列金氏世界紀錄”；“韓國瑜在36計裡面，他用最後一計，走為上策，他只會這一套而已，明修棧道、暗度陳倉，完全說謊”等。



柯建銘的發言看起來已難以控制。賴清德下令強化溝通，恢復行政立法溝通平台，“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君都親自出席，黨團總召柯建銘也同樣與黨團幹部一起出席。賴清德真的在架空柯建銘嗎？



還是賴清德與柯建銘持續在扮演黑白臉，柯建銘時常召開記者會，一旁就是親賴“立委”吳思瑤陪同，若柯的意見賴事前不知，吳思瑤會背書嗎？柯有他發揮的位置與效果，至於要不要處理柯建銘，很可能在於大罷免之後的時間點，若成效不彰，賴也會面對黨內壓力，屆時很可能要考慮柯的去留問題。但如果柯建銘這招用韓國瑜拉高仇恨值見效，讓幾席藍委遭到罷免，那柯還會下台嗎？說不定還立功。