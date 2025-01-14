鄭文燦批檢方斷章取義　趁休庭向媒體大吐苦水

鄭文燦14日到桃園地院第三次出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月14日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，7月遭收押禁見，8月底遭起訴後以新台幣2800萬元交保。鄭案一審14日第三次開庭，檢辯雙方激烈攻防3小時30分鐘。鄭不但在庭訊短暫休息10分鐘期間，跑出法庭向媒體大吐苦水，還在庭訊最後痛批檢察官對鄭案相關會議記錄斷章取義，他絕對沒有不法。



鄭文燦在勘驗完2段錄音檔的10分鐘休息空檔，離開法庭在走道上和媒體大吐苦水，強調勘驗的2017年9月7日會議錄音譯文，漏掉了會議決議的內容，因為當時會議根本還沒開完。鄭雖然戴著口罩，人也瘦了一大圈，但從言談舉止間可以明顯感覺到，過去那個能言善道的鄭文燦已經又回來了。



鄭文燦14日下2時11分抵達法院，準備程序庭在下午2時30分準時召開，鄭同樣由王牌律師團陳永來、鍾維翰與何祖舜擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛與陳寧君擔任公訴檢察官應戰。鄭案的檢察官陳嘉義則全程都坐在旁聽席抄筆記。



14日庭訊焦點主要是勘驗2017年3月31日和9月7日兩次桃園市政府會議紀錄的關鍵錄音檔，主要是想釐清鄭文燦是否有在會議中主導土地開發案，但因鄭的王牌律師團對錄音譯文相當字斟句酌，現場猶如在上國文課般，一下挑錯字，一下又修改字義和語詞，處處錙銖必較，所以勘驗速度相當緩慢，光是勘驗兩段錄音檔就耗時逾1小時30分。



鄭文燦隨後果然在庭訊最末砲火全開表示，2017年3月31日的會議，是時任營建署長許文龍到桃園市政府和他一起共同主持會議，當時會議決議為“由桃園市政府經發局撰寫會議計劃來爭取國家重大建設計劃”，許當時就說這個計劃是自己發想的，並建議桃市府這樣做。因為如果是他決定的，會議記錄不會寫成“桃園市政府經發局”，而是會直接稱為“經發局”，而“區段徵收的困難度，改採市地重劃”也是許文龍的發言，這是營建署的建議案。

