憲訴法沒公布能暫時處分？台官方認為有可能

“法務部”政務次長黃世杰受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）針對“立法院”日前投票否決“行政院”所提覆議《“憲法”訴訟法》修正案，“賴政府”拋出可提“預防性權利救濟”的想法。“法務部”政務次長黃世杰今天對此表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能。



“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，“行政院”以三大窒礙難行理由提出覆議，經“立院”10日投票後否決，“賴政府”拋出可提“預防性權利救濟”的想法。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”、“法務部”率所屬相關單位列席就“司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用”進行專題報告，並備質詢。“司法院”副秘書長王梅英、“法務部”政務次長黃世杰出席。



黃世杰在會前接受媒體聯訪時表示，因為憲訟法由“司法院”主管，當然尊重“司法院”的看法。不過從法律解釋的角度來看，確實憲訴法有準用行政訴訟法的條文，也準用民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能，但是是否適用這麼特定的概念跟項目，應該由審判機關，也就是“憲法”法庭來決定。



至於“憲法”法庭是否可以自提暫時處分，黃世杰說，提案機關目前沒有任何說明跟信息，審判的核心事項，應該由審判機關在各案中自行決定。