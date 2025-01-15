僑委遭控霸凌　徐佳青：私人糾紛無需辭職

徐佳青接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）“僑務委員會”委員盧曼菁日前遭媒體報導有霸凌爭議，“僑委會委員長”徐佳青今天受訪時緩頰說，“僑委會”委員是榮譽職，義務性志工，沒有需要辭職。她不認為私人糾紛都要無限上綱。徐還替盧辯護說，“僑委會”委員的角色是有鑒於僑領熱心，願意出錢出力有所貢獻，並不是所有的人都願意像她這樣子，有些人只是負責在旁邊指指點點，批評人家，卻不願出任何的力。



據媒體報導，“僑委會”委員、北美洲台灣商會副總會長盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗遭到質疑，另有僑胞指控盧涉及霸凌，並四處造謠傷害僑團及僑胞，反映盧不適任，但“僑委會”沒有下文。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請徐佳青出席報告“因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大“我國”經貿實力”，並備質詢。



徐佳青受訪時指出，“僑委會”委員是榮譽職，都是一種義務性的志工，他們在僑居地出錢出力，也沒有所謂的官方權力關係。霸凌說法在定義上沒有辦法成立。加上很多海外僑團都是當地自主性的團體，其實，政府部門也沒有辦法介入民間自主團體，又更何況是跨國。所以，在交流合作上當然是互利。



徐佳青強調，當事人跟當地有些私人糾紛所引發一些不必要的衝突，他們私下都有儘量勸雙方能夠私下談妥、和解，並不需要把全部僑團都扯入當中。



至於盧曼菁公司掛五星旗一事，徐佳青說，她之前在委員會談過，盧的公司事實上已經在兩年前賣掉了，現在盧擔任僑務委員後，事實上也沒有在做這個生意了，所以，把舊的不相關訊息在不同的時空硬是湊在一起，顯然是刻意要製造一種衝突形象。



徐佳青還說，這是多元的社會，除非盧曼菁違反了重大規範，不然沒有必要對其職務有任何的更動，沒有需要辭職。如果私人糾紛都要無限上綱，政府沒有辦法用這樣標準來決定這些榮譽職是否給予。