藍白砍光部會文宣費　藍委：豢養特定媒體

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）朝野黨團今起密集協商今年度“中央政府”總預算案，藍白黨團預計將大砍部會文宣費，並且凍結潛艦自造經費新台幣18億元，等到海測後才能動支。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，他贊成砍光行政部門文宣費，否則給他們錢就是豢養特定媒體、網軍，然後拿來打擊在野黨，這是哪門子的道理。



今年度總預算案是賴清德上任後首度編列，歲出達3.1兆，創下史上新高。“立法院”21日起休會，本周是總預算案三讀關鍵期，藍白鎖定刪除各部會文宣費，潛艦預算則凍結18億元，等到海測通過才能動支。



賴士葆表示，自己完全贊成包括行政部門的文宣費應該通通砍掉，給他們錢就是豢養特定媒體、網軍，然後拿來打擊在野黨，這是哪門子的道理？



賴士葆指出，自己也已經提案要刪除1000多億元的今年度總預算，自己提案刪除的內容都合理合法而且有根據，例如一些單位歷年的預算只執行了7成、8成，這種效率還增加預算就不應該了，不砍對不起人民。



賴士葆表示，尤其台灣電力公司增資案1000億元一定要砍掉，因為“經濟部長”郭智輝自己都說台電可以去融資，不要恐嚇人民說沒增資就要漲電價，這樣人民不會接受的，核電1度1元不用，偏偏要用有空氣污染的火力發電，以及成本高昂的綠能，增資案1000億元當然要砍。



賴士葆指出，潛艦凍結18億元很合理、合法，只要通過海測就能動用，沒有嚴格審查才是笑掉人民的大牙。