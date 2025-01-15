憲訴法提暫時處分？賴士葆：充滿權謀算計

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）“立法院”10日否決“行政院”提出的《“憲法”訴訟法》覆議案，“政務委員”林明昕提出“預防性權利救濟”，有意在“總統”公布前、法律未生效前提“釋憲”及暫時處分。中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，“行政院”就是不服表決結果強行政治鬥爭，充滿政治權謀與算計令人痛心。



賴士葆強調，如果“行政院”提出“釋憲”及暫時處分，就是向國際宣告台灣是到底的獨裁，民進黨政府不要的法案，通通交付“憲法”法庭由大法官否決。



藍白日前聯手在“立法院”通過《“憲法”訴訟法》修正案三讀，明定召開“憲法”法庭門檻為10席大法官，另外至少要有9席大法官同意才能做出“違憲”判決。目前“司法院”7席大法官任期屆滿，現有8席大法官不足召開“憲法”法庭的法定人數。



“行政院”日前對《“憲法”訴訟法》修正案提出覆議，10日遭“立院”否決，但“政務委員”林明昕提出“預防性權利救濟”，有意在“總統”公布前、法律未生效前提“釋憲”及暫時處分。“行政院長”卓榮泰14日也表示，後續還會有許多的“憲法”的權力跟救濟的程序，其中也有對於過去針對“釋憲”案各種不同的案例，正在蒐集各方的意見，會繼續研議。



賴士葆表示，針對《“憲法”訴訟法》可能會交付“釋憲”，最好的方式是賴清德與在野黨團溝通，補上缺的2席大法官，這樣子大法官人數滿10席後，即可召開“憲法”法庭，令“釋憲”案獲得處理。



賴士葆指出，民進黨政府現在打的算盤就是蠻幹，打算用現有的8席大法官直接裁定暫時處分，令新版的《“憲法”訴訟法》無法施行，這樣一來，後面在野黨修的《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等交付“釋憲”都會被判“違憲”，因為現有的8席大法官都是民進黨的打手，整個事情是環環相扣，充滿政治權謀與算計，令人痛心。



賴士葆強調，《“憲法”訴訟法》規範的是“司法院”運作，干“行政院”什麼事？“行政院”就是不服表決結果要做政治鬥爭而已，如果“行政院”提請“釋憲”，只會增加社會動亂，卓榮泰現在的做法，就是向國際宣示，台灣就是到底的獨裁，民進黨政府不要的法案，通通交付“憲法”法庭由大法官否決，世間有這種事嗎？“立委”都選假的嗎？