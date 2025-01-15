5檢和吳乃仁餐敘調查沒下文　黃國昌怒轟

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨“立法院”黨團總召、代理黨主席黃國昌日前爆料，民進黨新系大老吳乃仁去年12月赴高檔餐廳用餐時，席間有5位台北地檢署檢察官作陪，引發爭議，台“法務部”對此強調將進行行政調查。黃國昌今日質詢時問“法務部”官員，調查結果何時出來，但未有下文，他當場怒批“法務部”“這麼簡單的事情要拖這麼久！”



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”、“法務部”率所屬相關單位列席就“司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用”進行專題報告，並備質詢。“司法院”副秘書長王梅英、“法務部”政務次長黃世杰出席。



黃國昌質詢時問黃世杰，檢察官跟吳乃仁進出高檔餐廳，一客餐點新台幣7千元起跳，包廂低消6萬元，“法務部”說啟動行政調查，調查出來了沒有？過去被視為鄭文燦人馬黃世杰回覆說，目前還沒有。



黃國昌追問，還要多久？黃世杰則回，他要回去跟“高檢署”、北檢詢問才知道。



黃國昌對此不滿說，提高聲量再追問，什麼時候可以回覆，這麼簡單的事情要拖這麼久？辦案的效率可以這麼差嗎？黃世杰面露尷尬說，晚一點就可以向委員回覆。



黃國昌要求，請“法務部”回去清楚告訴權責機關，因為是“法務部”跟社會表示會進行行政調查，他當然要問“法務部”，到底還需要多久？



黃國昌向黃世杰強調，質詢完後馬上回覆，看你們到底還要調查多久？因為人民在等著看，檢察官自我要求的標準在哪裡？黃世杰說“我想我們會調查清楚後跟委員報告”。