黃國昌參選黨主席　白委張啟楷：三大優勢

白委張啓楷受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨代理主席黃國昌昨日宣布將投身黨主席補選。民眾黨“立委”張啟楷今日受訪表示，黃國昌選主席有三大優勢，第一，領導黨團表現受肯定；第二，主辦1月11日“釘孤枝”讓黨壯大；第三，黃是受前主席柯文哲指定的人選。所以黃參選黨主席，受到的支持非常大。



民眾黨前天發布黨主席補選“選舉投票公報”，線上報名期間為14日至17日，2月15日舉行網路投票。黃國昌昨天宣布將參加黨主席補選。



張啟楷表示，所有有意願承擔競選黨主席，在17日下午之前都可以登記參選。黃國昌接下了黨團總召，到後來柯文哲建議由黃國昌接任代理主席，黃真的盡心盡力，有為有守。



張啟楷指出，黃國昌這次參選黨主席有三大優勢，一是他為現任黨團總召，大家對黃國昌領導黨團的表現是肯定的，讓民眾黨在“立院”的8席，成為關鍵的8席。二，黃國昌接下代理主席後，1月11日號召了非常多支持群眾、小草站了出來，展示了民眾黨的團結，號召了許多理性、中間力量，讓民眾黨壯大，黃國昌當代理主席的表現可圈可點。三，最重要的，柯文哲仍是民眾黨最大公約數，也是最大的團結象徵，柯文哲既然提議由黃國昌當代理主席，那麼黃正式參選主席，受到的支持力量勢必是非常大的。



張啟楷強調，台灣民眾黨仍在風雨飄搖當中，如果還有其他人願意和黃國昌一樣站出來，我們當然歡迎。



他表示，至於前民眾黨“立委”蔡壁如最近講過說，如果有人願意承擔，她是會支持的。當然蔡壁如要決定自己是不是要參選，是有變數存在，不過相信依照蔡壁如的智慧，應該沒有問題，期待這次黨主席選舉是一個大團結的狀態。