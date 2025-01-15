大砍海陸兩會預算　張啟楷：不經營兩岸關係

白委張啓楷受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）朝野黨團今起密集協商今年度“中央政府”總預算案，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日受訪表示，民進黨根本不經營兩岸關係，陸委會、海基會要到大陸交流的錢當然應該砍掉。其餘“部會”首長每年新台幣47萬元的特別費，也會砍掉六成到八成。



今年度總預算案是賴清德上任後首度編列，歲出達3.1兆，創下史上新高。“立法院”下周二起休會，本周是總預算案三讀關鍵期，藍白鎖定刪除各部會文宣費，另外藍營也主張潛艦預算則凍結18億元，等到海測通過才能動支。



張啟楷表示，過去8年民進黨一黨獨大，每年預算刪減大概都衹有1%多，這次民眾黨從三個點幫大家把關。



他提到，第一個，許多預算編列浮濫，像是部會水電費用，今年行政部會要花101億元的水電費，這支出太高，必須要大砍，至少要砍掉21億元，留下80億元就好。第二個，就是不當的預算要砍，許多“出國”考察預算，回來之後對整個行政效率有何提升嗎？尤其民進黨根本不經營兩岸關係，那陸委會、海基會要到大陸交流的錢當然應該砍掉。第三個，潛藏弊案的預算要砍，例如過去爆發的進口雞蛋案，“農業部”相關預算當然要砍。



張啟楷強調，另一方面，“部會”首長每年都有47萬元的特別費，一個月將近4萬元，許多首長表現都不及格，沒把人民放在心上，民眾黨平均會砍六到八成的首長特別費。



張啟楷表示，這些特別費通常都是拿來饋贈、招待、送紅包的，我們全部砍掉，省下上億元預算好好照顧人民。