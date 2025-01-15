輝達總部設台北？李彥秀：需有和平兩岸環境

藍委李彥秀接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）台“國發會主委”劉鏡清14日疑似說溜嘴，指輝達（NVIDA）亞洲總部將設台北。中國國民黨籍“立委”李彥秀今日受訪表示，有和平的兩岸環境，才能讓跨國投資者放心在台灣投資設廠，同時台灣也不能衹有科技業，台灣面臨產業失衡，貧富差距擴大，政府必須設法提升傳統產業。



劉鏡清14日疑似說溜嘴，指輝達（NVIDA）亞洲總部將設台北，預計會有2500位人員。外界評估，台北市最有可能有兩處中選，都在南港區，分別是南港調車場舊址以及台電修護處舊址。



李彥秀表示，輝達亞洲總部有可能落腳在台北市南港區，身為南港內湖區的“立委”，她當然表達十二萬分的歡迎，而港湖不僅是台灣科技與生醫發展的重鎮，更是亞洲高科技發展的新巨星，NVIDA執行長黃仁勳看中南港，作為輝達亞洲總部可能的落腳處，除了港湖產業聚落完整，高科技人才群聚，南港展覽館的優勢以及南港便捷的交通之外，更是對台北市整體生活環境與支援機能投下信任投票。



李彥秀指出，如果輝達亞洲總部最後確認落腳南港，對於未來更多的跨國企業以及高科技產業落腳台灣，絕對具有指標意義。輝達在台北落腳只是第一步，更重要的是如何讓輝達能落地生根，生活的機能、穩定的能源、和平的環境絕對是重中之重，有和平的兩岸環境，才能讓跨國投資者放心在台灣投資設廠。



李彥秀表示，也要提醒民進黨政府，“台灣不能沒有高科技產業，但是也不能衹有高科技產業”，過去“一顆蘋果救台灣”，現在“AI產業養台灣”，AI高科技產業撐起台灣經濟榮景，但是“台灣不能沒有輝達，也不能衹有輝達”，產業發展嚴重失衡，民生經濟依舊不振，貧富差距持續擴大已經成為台灣整體經濟以及社會穩定的隱憂。



李彥秀指出，高科技產業的贏者圈太小，用社福縮小貧富差距的功能有限，也會造成政府長期的負擔，如何提升傳統產業、科技產業的競爭能力，造就更多的“隱形冠軍”，壯大整體製造業部門，才是服務產業升級與加薪，也是台灣整體壯大最重要的關鍵。