調整“國安”人事？賴瑞隆：賴思考強化對美

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）外傳賴清德春節過後將調整“國安”人事，可能由台“外交部長”林佳龍接任“國安會秘書長”，不過府方、林佳龍均否認。然而民進黨籍“立委”賴瑞隆今日受訪表示，林佳龍已是“國安”團隊一員，且受賴倚重，不論在哪個職務上都會扮演重要角色，也相信賴清德會持續強化與特朗普，以及美國的關係。



台網媒《定傳媒》14日報導指出，由於“國安會秘書長”吳釗燮、台“國防部長”顧立雄及“國安局長”蔡明彥為前朝蔡英文政府與美國拜登政府協調後所定案的“小英團隊”，目的是在蔡賴政權交接期間，穩定台美關係。而賴清德春節過後可能佈局“信賴體系”，由林佳龍接掌“國安會秘書長”職務。不過府方、林佳龍均否認。



特朗普就任美國總統後，“賴政府”“國安”體系人事將有調整？



賴瑞隆表示，特朗普上任後的台美關係當然非常重要，這當然是賴清德重要的“國安”工作的一環，相信賴清德會持續強化與特朗普以及美國的關係。



賴瑞隆指出，至於林佳龍也是“國安”團隊的一員，不論他在哪個職務上，相信都會受到賴清德的倚重，並且扮演重要角色。



他表示，相信賴清德會充分思考佈局，把適任的人放在適合的位置上，強化與美國的關係。