“司法院”證實收到綠委聲請憲訴法暫時處分

藍委吳宗憲在司法及法制委員會中，針對憲訴法提出相關質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，“行政院”以三大窒礙難行理由提出覆議，經“立院”10日投票後否決，“賴政府”拋出可提“預防性權利救濟”的想法。“司法院”證實，今天已收到民進黨51位“立委”共同聲請的暫時處分。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”、“法務部”率所屬相關單位列席就“司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用”進行專題報告，並備質詢。“司法院”副秘書長王梅英、“法務部”政務次長黃世杰出席。



中國國民黨籍“立委”吳宗憲質詢時問及，到現在為止，有任何機關、或是個人，對於這次“憲法”訴訟法有提出預防性的權利救濟？



“憲法”法庭書記廳廳長楊皓清說，如果是暫時處分，根據“司法院”的報告，預防性權利救濟與暫時性權利救濟是分開處理，目前就預防性權利救濟定位在準用刑事法或是民事訴訟法的話，目前是沒有。



但楊皓清接著說，如果是暫時處分，目前針對憲訴法的話，今天早上已有人民提出聲請，剛剛在開會期間，書記廳有傳訊息給他，今天有收到民進黨委員具狀聲請，“憲法”審查以及暫時處分。



而“司法院”提出的書面報告指出，在民事、家事和行政訴訟，都有類似機制。“司法院”特別強調，憲訴法有“與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用”的規定，形同認可法律能否在公布前宣布失效，是可“準用”行政訴訟法規定。